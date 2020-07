Stiri pe aceeasi tema

- Hipodromul din Ploiești urma sa gazduiasca duminica derby-ul de trap, fara spectatori. DSP și-a dat acordul, dar Jandarmeria locala n-a oferit aviz favorabil, ceea ce a iscat furia organizatorilor și a proprietarilor de cai. Duminica ar fi trebuit sa se desfașoare la hipodromul din Ploiești a 93-a ediție…

- Mihaela Szechely - un fost consilier al ministrului Transporturilor din 2012 - a fost trimisa in judecata, joi, de catre procurorii DNA pentru trafic de influenta alaturi de doi cetateni italieni si de un patron roman. Dosarul vizeaza comisioane de peste 2 milioane de euro incasate in schimbul deblocarii…

- Mihaela Vasilica Szechely, consiliera fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata pe ruta Bucuresti - Constanta. Potrivit unui comunicat al DNA transmis,…

- O contabila de la Primaria Rastoaca a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, fiind acuzata de savarsirea infractiunilor de delapidare in forma continuata si fals intelectual in forma continuata. Numarul faptelor retinute in sarcina sa este unul extrem de mare,…

- Armata italiana a fost trimisa joi pentru a inchide si securiza o 'zona rosie' de langa Napoli, unde in jur de 50 de rezidenti straini infectati cu noul coronavirus au incercat sa fuga din carantina fortata, au relatat mass-media din Italia, potrivit AFP.

- Șapte elevi din județul Valcea au fost prinși incercand sa copieze, printr-o metoda „la moda”, la prima proba a Bacalaureatului din acest an, cea la Limba și literatura romana. Absolvenții de liceu nu vor mai putea sa se inscrie la examen, doua sesiuni.

- Carmen Elena Zanfir, director al unei scoli gimnaziale din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost prinsa cand primea ultima tranșa, de 21.000 de euro, din mita ceruta reprezentanților firmei de construcții care reabilita cladirea scolii.In…