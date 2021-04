O persoană a DECEDAT iar două au fost rănite grav, în urma coliziunii dintre două autoturisme petrecută pe DN 1 între Sebeș și Sibiu O persoana a DECEDAT iar doua au fost ranite grav, in aceasta dupa amiaza, in urma coliziunii dintre doua autoturisme petrecuta pe DN 1, la iesirea din Sacel spre Cristian. ISU Sibiu a intervenit de urgența cu 2 autospeciale SMURD cu medic, dintre care una cu medic, 1 autospeciala de transport victime multiple, 1 echipaj de descarcerare și 1 echipaj de pompieri militari intre localitațile Cristian și Sacel la un accident rutier produs intre doua autoturisme. Din primele informații sunt 4 persoane implicate, 2 barbați și doua femei dintre care una insarcinata. Potrivit informațiilor primite de… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

