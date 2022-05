O pensiune din stațiunea Vârful lui Roman din Horezu a fost lovită de trăsnet Un numar de sapte turisti, intre care trei copii, au fost evacuati in noaptea de duminica spre luni din statiunea montana Varful lui Roman din Horezu, dupa ce pensiunea in care se aflau a fost lovita de trasnet, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, descarcarea electrica nu a fost urmata de incendiu, insa a fost afectat sistemul de alimentare cu energie pe baza de panouri solare fotovoltaice al imobilului. „S-a intervenit cu o autospeciala de interventie rapida, pentru asigurarea masurilor PSI. In locuinta se aflau sapte persoane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

