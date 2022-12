O organizație a PNL cere scoaterea UDMR de la guvernare PNL Galați a adoptat o rezoluție, sambata dupa-amiaza, prin care cere scoaterea UDMR din coaliția de guvernare. Propunerea, votata de liderii organizației, a fost facuta de președintele filialei, George Stanga. Potrivit unui comunicat al PNL Galați, rezoluția adoptata de Comitetul de Coordonare Județean se numește „Guvernare romaneasca pentru romani” și „sancționeaza acțiunile și atitudinea anti-romanești […] The post O organizație a PNL cere scoaterea UDMR de la guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- „In cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Județean al PNL Galați, președintele filialei, deputatul George Stanga, a propus spre aprobare o rezoluție prin care solicita scoaterea UDMR de la guvernare. Rezoluția propusa de liderul filialei PNL Galați se intituleaza „Guvernare romaneasca pentru romani”…

