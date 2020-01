O nouă viață digitală: aproape 1 din 2 utilizatori și-ar schimba stilul de viață online în 2020 Peste 40% dintre utilizatori și-ar schimba stilul de viața digitala in 2020. Majoritatea acestora iși propun sa reduca timpul pe care il petrec pe dispozitive, arata un studiu Kaspersky. Anul trecut a fost unul dificil pentru datele noastre private. Furturile de parole au crescut cu 60% comparativ cu anul 2018, furturile datelor de autentificare fiind de asemenea in creștere – in special cele pentru site-urile pornografice și cu un conținut pentru adulți au crescut cu peste 100%. Acest lucru i-a determinat pe mai mult de jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) sa simta ca, in lumea digitala… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

