O nouă tranşă de vaccinuri pediatrice ajunge în România CNCAA a anuntat ca intre 31 ianuarie si 01 februarie, compania farmaceutica Pfizer BioNTech va livra o noua transa de vaccin pediatric, pentru grupa de varsta 5-11 ani, ce consta in 216.000 doze, si 871.650 doze destinate populatiei eligibile 12+. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni si marti pe aeroporturile din Cluj si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra, mai arata comunicatul de presa al CNCAV. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

