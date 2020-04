Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat duminica 20 de noi cazuri de contaminare cu coronavirusul, dintre care 16 sunt ale unor persoane venite din strainatate, informeaza AFP. Comisia nationala de sanatate a anuntat ca aceste cazuri de contaminare ale unor persoane venite din strainatate au fost constatate in cinci provincii…

- Grupurile care militeaza pentru drepturile omului sunt preocupate de detenția arbitrara, represiunea asupra libertații de exprimare și lipsa accesului la informații, relateaza AlJazeera.China este o țara blocata. Aproximativ 60 de milioane de oameni se afla în carantina forțata în…

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN . Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Numarul deceselor…

- Noua epidemie de coronavirus aparuta in China, care a provocat deja 490 de decese, i-a facut pe organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo (Japonia) sa intre in alerta maxima. Toshiro Muto, presedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara din 2020 de la Tokyo, a recunoscut…

- In China, aproape 60 de milioane de oameni sunt vizati de restrictii de circulatie, iar in trei orase, numarul cazurilor de imbolnavire a depasit 1.000. Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, capitala provinciei Hubei, in luna decembrie. Acum, in afara de Wuhan, unde numarul cazurilor de imbolnavire…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.