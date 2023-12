Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Buget de Stat pentru anul 2024 confirma ceea ce PSD a susținut mereu. Sunt și vor fi bani de pensii, de salarii, de investiții, fara sa fie nevoie de creșterea taxelor și impozitelor. Ministrul Finanțelor s-a pronunțat public in acest sens, fara niciun echivoc, și a anunțat ca fondurile…

- Urmatoarea minivacanta pentru romani este cea de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie , iar perioada include și ziua libera de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie. Saptamana aceasta, bugetarii vor avea parte de o noua minivacanța care incepe de joi, 30 noiembrie, ocazie cu care se sarbatorește Sfantul…

- Imagini șocante au fost surprinse in Braila, dupa ce un tanar de 18 ani a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Dupa ce a fost urmarit mai bine de 15 kilometri, tanarul a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de mașina Poliției. Imaginile au fost filmate cu camera de bord și postate…

- Mutare interesanta pe scena politica brașoveana. Președintele AUR, George Simion, organizeaza vineri, 17 noiembrie, la Hotel Kronwell din Brașov, o conferința extraordinara de presa. Din informațiile newsbv.ro, vor fi anunțate unele racolari de persoane la nivelul Brașovului. Astfel, joi seara, la ceas…

- Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt a adus in aceasta seara, ca in fiecare an, bradul de Craciun in Piața Sfatului. Bradul a fost recoltat de pe o pașune din Poiana Brasov (zona Stana Turistica), proprietate a municipiului, și are o inalțime de aproximativ 26 de metri. Autoritațile au inceput…

- Consilierul local PNL Pamela Diaconu a ironizat administrația USR care se lauda cu inaugurarea a tot felul de obiective, dar care nu funcționeaza. „«E gata. Creșa din Coresi e pregatita sa-i primeasca pe cei mai mici dintre brașoveni. Am deschis astazi oficial prima creșa construita in cartierul Tractorul…

- Tinerii din cartierul Noua Brasov vor, pe strada Nucului, teren de fotbal, baschet, handbal, mese pentru tenis de masa și piste pentru skateboard, unde sa petreaca timp de calitate facand sport. Aici, administrația locala condusa de USR dorește construirea unor blocuri. Cetațenii din cartier sunt suparați…