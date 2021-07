Stiri pe aceeasi tema

- Programata inițial sa se desfașoare in sala polivalenta din Dumbravița, gala profesionista „Boxing Fight Championship”, organizata de Biea Promotion, a fost mutata la sala „Constantin Jude” din Timișoara. Motivul acestei schimbari il reprezinta cererea mare de bilete pentru evenimentul in care pugilistul…

- Biroul Politic Local al PNL Timișoara, versiunea susținuta de președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, s-a intrunit astazi intr-o ședința in care s-a votat suspendarea din partid a 18 membri ai filalei, printre care și fostul secretar de stat Catalin Iapa, dar și excluderea din partid a lui Raul…

- Bulevardul Cetații va intra in șantier, iar circulația va fi restricționata vreme de trei luni. In locul tramvaiul de pe linia 4, calatorii se vor deplasa cu autobuze ale STPT. „Ma bucur foarte mult ca deschidem inca un șantier pentru transportul in comun in Timișoara, aici pe Cetații, la colț cu Bogdaneștilor…

- Doua lucrari de arta inedite, ieșite din tiparul clasic – un proiect doctoral al tanarului artistului plastic Constantin Marcel Fantana și o instalație a artistului Bogdan Vladuța – sunt expuse in aceste zile pentru publicul timișorean și nu numai. „Ultimul spectacol” este tema de cercetare a lui Constantin…

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara va avea loc un concert caritabil in sprijinul cadrelor medicale din oraș care au luptat cu pandemia, sub genericul „Impreuna pentru Viața“. Evenimentul va avea loc vineri 25 iunie, de la ora 20, la Porto Arte, iar pe scena se vor afla membrii trupei Vest…

- SCM Timisoara a obtinut ieri prima victorie in noul sezon al SuperLigii. Dupa esecul de la Baia Mare, rugbistii de pe Bega au trecut in Ronat de Universitatea Cluj cu 59-19 (52-5). Prima repriza a fost evident mai buna pentru banateni, care au reusit cinci eseuri in primul sfert de ora! A intervenit…

- Dupa Dinamo, „Leii din Banat” au trecut si de CSA Steaua, fara prea mari probleme, SCM Timisoara fiind cotata ca favorita dupa parcursurile din ultima perioada ale celor doua. A fost 85-68 pentru baschetbalistii alb-violeti in primul joc disputat in turneul din Bihor pe acest final de saptamana. Chiar…