- DIICOT a dispus trimiterea in judecata a 35 de persoane, cetațeni romani și libanezi, intre care directori, in dosarul devalizarii CFR Marfa, ancheta demarata in 2017. Prin rechizitoriul din data de 29 martie 2023, transmis sambata, procurorii DIICOT Timișoara au dispus trimiterea in judecata a 35 de…

- Tiberiu Ceia a incetat din viața in aceasta seara, la varsta de 82 de ani. Celebrul interpret de muzica populara se nascuse pe 16 iulie 1940, la Timisoara. De-a lungul deceniilor acesta a incantat publicul banațean și nu numai. “Frumoasa-i vecina noastra”, se numara printre piesele de care se leaga…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand, la Timișoara, se va deschide Amazonia, primul complex aquapark cu centru de wellness și relaxare din vestul țarii. Investițiile se ridica la 100 de milioane de lei

- 16 echipe vor lupta anul acesta pe apele Buzaului in cadrul uneia dintre cele mai populare dintre edițiile „Dracula Race 2023 – R4 Rafting Euro Cup Romania”. La aceasta ediție și-au anunțat participarea echipe din Timișoara, Arad, Botoșani, Brașov, Nehoiu, dar și din Bosnia și din Marea Britanie. „Ne…

- Un privilegiu pentru Bistrița: Matei Ioachimescu & Romanian Flute Ensemble ne-au oferit ieri seara un concert magic. Flautiștii s-au dovedit cuceritori la Sinagoga din Bistrița, interpretand inclusiv o compoziție a bistrițeanului Ciprian Pop. Cei care au ales sa-și petreaca duminica seara la Sinagoga…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- Cea mai noua cafenea din rețeaua Mitzu Coffee Shop, dezvoltata de Chef Foa, se va deschide la Timișoara, in complexul ISHO, urmand celor deschise la București și Cluj-Napoca. Din 7 februarie, Mitzu Coffee Shop a ajuns la Timișoara. Situata in pavilionul din complexul de birouri ISHO, noua locație sub…

- Duo-ul romanesc de muzica electronica Sixtee Seconds, compus din timișoreanul Alin Petrescu și clujeanul Ionuț Nimigean a reușit sa se catapulteze in randul amatorilor de petreceri din țara noastra, seturile lor care includ influențe din soul, disco, breakbeat și techno fiind apreciate in cadrul unor…