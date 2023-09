Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta BA.2.86 de virus SARS-CoV-2, care fost botezata „Pirola” si care circula deja in Danemarca, in Statele Unite si in Israel, a fost descoperita si la un pacient din regiunea Grand Est din Franta, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Varianta BA.2.86 de virus COVID, care fost botezata "Pirola" si care circula deja in Danemarca, in Statele Unite si in Israel, a fost descoperita si la un pacient din regiunea Grand Est din Franta, relateaza AFP.

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in perioada 21 – 27 august au fost inregistrate 3.326 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Potrivit ministerului, 973 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- OMS a decis sa clasifice aceasta noua varianta "in categoria variantelor aflate sub monitorizare, din cauza numarului foarte mare de mutatii (peste 30) aparute la proteina spike", a scris organizatia in buletinul sau epidemiologic privind pandemia de Covid-19, publicat joi seara.Proteina spike este…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat vineri ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, transmit AFP si Reuters.…

- In saptamana 5 11 iunie, au fost confirmate 48 de cazuri cu varianta Omicron a SARS CoV 2, din care 35 sunt variante de interes, conform unei informari a Institutului National de Sanatate Publica INSP . Potrivit informatiilor oferite de INSP, pana in prezent au fost confirmate 201 cazuri cu sub varianta…