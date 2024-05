Stiri pe aceeasi tema

- Vești excelente pentru angajații de la stat din Romania! De la Guvern vin inca 3 zile libere cu ocazia unei mari sarbatori. Mai mult decat atat, cine va fi pus sa lucreze ar putea primi bani in plus de la angajator. Firmele care nu se conformeaza sunt pasibile de amenda.

- Minivacanța de 1 Mai și Paște se apropie cu pași repezi, iar romanii se vor putea bucura de cateva zile libere de relaxare și liniște. Iata ce zile libere vor avea angajații din Romania, dar și ce drepturi au persoanele care sunt chemate sa munceasca in aceasta perioada!

- Romanii vor avea o minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand se sarbatoresc 1 Mai – Ziua Muncii și Paștele ortodox. Pentru ca sarbatorile pascale cad, anul acesta, foarte aproape de 1 Mai – zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și pe 2 mai, astfel incat sa se…

- Cu aproape doua luni, ca și timp intre cele doua sarbaptori, creștinii ortodocși vor praznui Invierea Domnului pe data de 5 mai, iar pentru aceasta perioada Guvernul a stabilit cate zile libere au romanii de Paște, fiind prima minivacanța atat de lunga din 2024. Guvernul a stabilit cate zile libere…

- Se apropie Sarbatorile Pascale și, odata cu ele, mai multe zile libere pentru angajatii romani. Elevii și angajații la stat au parte de multe zile libere deoarece 1 Mai și Sarbatorile Pascale din acest an sunt foarte apropiate, astfel incat se poate face punte.

- In acest an, angajații romani vor avea mai multe zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paște ortodox. Perioada este legata cu sarbatoarea de 1 Mai, prin decizie a Guvernului. Minivacanța de Paște 2024 pentru angajații bugetari și cei din privat, in funcție de decizia firmelor, va fi de șase zile. Va…

- Cate zile libere vor avea romanii in Minivacanța de Paște 2024. Cine nu va avea liber In cursul acestui an, angajații din Romania vor beneficia de un numar sporit de zile libere in timpul sarbatorilor de Paște ortodox. Aceasta perioada este asociata și cu sarbatoarea de 1 Mai, conform deciziei Guvernului,…

- Se apropie sarbatorile pascale și, odata cu ele, și zilele libere pentru romani. Urmeaza o vacanța prelungita pentru aceștia, dar exista și oameni care nu vor avea liber de 1 mai și de Paște. Ce se intampla cu angajații care lucreaza de sarbatori. Minivacanța de Paște Intr-o luna, romanii se vor bucura…