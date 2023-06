O nouă metodă de transplant ar putea extinde oferta de inimi provenite de la donatori O noua metoda de transplant care ”reanima” inimile donatorilor s-a dovedit sigura si eficienta in urma unui studiu clinic efectuat recent in Statele Unite, rezultatele acestuia putand duce la o extindere substantiala a numarului de inimi disponibile provenite de la donatori, relateaza UPI, preluata de Agerpres. Studiul a testat o metoda ce permite medicilor sa transplanteze inimi de la donatori decedati prin „moarte circulatorie” (cardiaca), ceea ce inseamna ca inima a incetat sa mai bata. In mod traditional, transplanturile de inima pot fi realizate cu o inima de la un donator conectat la aparate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

