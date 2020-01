O nouă metodă de protejare împotriva coronavirus! Chinezii folosesc un bidon de plastic pus pe cap Mastile sanitare s-au epuizat rapid dupa ce populatia s-a speriat si a incercat sa se previna de virusul ucigas. Asadar, in lipsa mastilor acestia au ales sa se protejeze in locurile aglomerate cu bidoape de apa din plastic puse pe cap. Viralizata prin intermediul retelelor de socializare, „metoda chineza“ a traversat Pacificul si a ajuns in Canada, unde o femeie a fost surprinsa alegand aceeasi masura de protectie intr-un aeroport.



Noul tip de coronavirus este destul de agresiv si se raspandeste foarte repede. Ultimul bilant furnizat de autoritatile chineze este de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

