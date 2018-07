O nouă lege care scumpeşte locuinţele Investitorii imobiliari vor fi obligati sa recicleze deseurile din constructii direct pe santier, altfel risca o amenda de pana la 40.000 lei. Totodata, trebuie sa dea primariei o garantie financiara de minimum 0,5% din valoarea lucrarilor. Noile restrictii vin ca o presiune suplimentara asupra preturilor locuintelor noi, deja inflamate de criza fortei de munca si scumpirea materialelor de constructie. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

