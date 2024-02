Cum ar putea crește din nou dividendul umil. Mișcarea gigantului rețelelor sociale Acționarii din Meta sunt pe cale sa inceapa sa primeasca pentru prima data un dividend. Cei mai mulți dintre ei probabil ca nu vor observa. Investitorii vor primi o suma infima de 50 de cenți pe acțiune in fiecare trimestru, incepand de luna viitoare. Avand in vedere prețul predominant al acțiunilor Meta, echivaleaza cu un […] The post Cum ar putea crește din nou dividendul umil. Mișcarea gigantului rețelelor sociale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

