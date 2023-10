O nouă față pentru centrul Timișoarei. A fost anunțat proiectul câștigător pentru reamenajarea zonei (foto) Primaria Timișoara a anunțat astazi caștigatorii „Concursului Internațional de Soluții Piața Victoriei”, lansat la 11 iulie 2023. Municipalitatea, impreuna cu Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) și cu cu sprijinul Filialei Teritoriale Timiș a OAR, a organizat acest concurs „pentru a transforma Piața Victoriei intr-un spațiu public modern, cu design unitar și cu amenajari peisagistice noi, […] Articolul O noua fața pentru centrul Timișoarei. A fost anunțat proiectul caștigator pentru reamenajarea zonei (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

