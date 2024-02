Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara continua sa lanseze licitații de milioane de euro cu dedicație, dupa același tipar pe care l-au dezvaluit, anul trecut – firma care intocmește studiul de fezabilitate pentru modernizarea iluminatului public are grija sa insereze tot felul de condiții astfel incat la licitație sa…

- 8,1 milioane de lei, respectiv 1,8 milioane de euro la cursul din 2016. Acesta era contractul pe trei ani semnat de Primaria Timisoara in timpul lui Nicolae Robu cu firma Danyflor. 6,7 milioane de lei, aproximativ 1,3 milioane de euro. Ultimele cifre se refera la contratul pe care administratia Fritz…

- Licitația pentru modernizarea iluminatului public anunțata de Primaria Timișoara a fost pana la urma publicata pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Valoarea estimata a contractului este de 11,6 milioane de lei, fara TVA, iar termenul limita de depunere a ofertelor este data de 15 februarie.

- Parchetul European a cerut documente de la instituțiile statului in legatura cu modul in care doua firme apropiate de baronul PSD Paul Stanescu au ajuns sa solicite subvenții europene de aproape 6 milioane de euro pentru stuful din Delta Dunarii, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. In paralel,…

- Șapte linii municipale și doua rute metropolitane deservite la Timișoara de troleibuze vor fi operate in curand de mijloace de transport noi. Timișoara cauta furnizor pentru achiziționarea a 33 de asemenea troleibuze, pentru 108 milioane de lei, bani din PNRR. Licitația a fost publicata pe SEAP, iar…

- Articolul VIDEO Prejudiciu de zeci de milioane de lei adus statului de firme care colecteaza fier vechi se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Trei persoane, un barbat și doua femei, sunt anchetate de polițiștii buzoieni, intr-un caz de evaziune fiscala și spalare de bani, prin intermediul unor…

- Un fost șef CIA pregatește o mega lovitura financiara in Ucraina: interese de sute de milioane de dolariFostul secretar de stat american Mike Pompeo se va alatura consiliului de administrație al companiei Kyivstar, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie mobila din Ucraina, informeaza Rador…

- Primaria Timișoara a lansat pe SEAP licitația pentru concesionarea serviciilor de gestionare a cainilor. Contractul se va intinde pe trei ani, avand o valoare estimata de 6,7 milioane de lei (aproximativ 1,35 milioane de euro), fara TVA. Pana cand procedura de atribuire va fi finalizata, de aceste servicii…