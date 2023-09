O nouă emisiune FIDELIS, săptămâna viitoare - TradeVille O Noua Emisiune FIDELIS, Saptamana Viitoare In perioada 18 septembrie – 3 octombrie, Ministerul Finanțelor Publice deruleaza o noua runda de finanțare prin titluri de stat Fidelis, adresata investitorilor persoane fizice. Astfel, ediția a 13-a a titlurilor de stat Fidelis cuprinde cinci transe de subscriere: trei in RON si doua in EUR. Pentru cele in RON, statul ofera urmatoarele dobanzi: 6.25% pe an pentru titlurile cu scadenta in 2024, 7.1% pe an pentru cele scadente in 2026 si 7.25% pe an pentru cele cu scadenta in 2024 adresate donatorilor de sange. Pentru cele in EUR, titlurile scadente… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 18 septembrie si pana pe 3 octombrie, Ministerul Finantelor Publice va derula o noua runda de finantare prin titluri de stat Fidelis prin care investitorii persoane fizice imprumuta statul roman. Astfel, in editia de toamna a Fidelis, cu numarul 13, statul roman iese cu cinci tranșe de subscriere:…

- Masura planificata de Guvern pentru a acoperi gaura la buget ar putea declanșa un adevarat dezastru financiar. Premierul Ciolacu vrea sa-i impoziteze chiar și pe romanii care au investit pentru a ajuta statul. Guvernul planifica, prin ordonanța cu masurile fiscale menita sa reduca deficitul bugetar,…

- Datoria publica guvernamentala a ajuns in mai 2023 la 50,1% din PIB. Datoria guvernamentala a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fața de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de MF. Pentru ca nu au o strategie inteligenta de a astupa gaurile la buget, Ministerul…

- Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a obtinut in primul semestru un profit net de 1,288 miliarde de lei, in crestere cu 5,6% fata de prima parte a anului trecut (1,22 miliarde de lei). Productia de energie a companiei a fost mai mare cu 3%, urcand la 4.920 GWh in primele…

- Cea Mai Recenta Emisiune Fidelis A Atras 2.4 Mld. RONIn perioada 17-28 iulie, cea mai recenta emisiune de titluri de stat Fidelis, prin care statul roman apeleaza la populație pentru a acoperi deficitul bugetar, a adunat 758 mil. RON si 329 mil. EUR de la micii investitori. Cumulat, subscrierile…

- Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani cu dobanzi anuale atractive, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finanțelor. „Ofera siguranța pentru economiile dumneavoastra, au randament competitiv, nu se impoziteaza, le poți accesa ușor și contribuie la dezvoltarea…

- Ministerul Finantelor lanseaza a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, in care se ofera o transa speciala donatorilor de sange, informeaza duminica institutia.In parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, Ministerul Finantelor pune la dispozitia persoanelor…

- Ministerul Finantelor anunta startul celei de-a doua editii a Programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda. Perioada de subscriere este de doua saptamani, intre 17-28 iulie, iar campania de donare de sange se desfasoara intre 18 si 20 iulie,…