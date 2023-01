Stiri pe aceeasi tema

- Art Safari a incheiat anul cu un numar record de vizitatori, 121.510 si pregateste un maraton in 2023: trei editii ample cu expozitii spectaculoase gazduite de Palatul Dacia-Romania al Muzeului Municipiului Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In ediția 13, de la Te cunosc de undeva, sezonul 18, concurenții au avut mari emoții și au luptat pentru locul 1 in clasament, insa doar o singura echipa a devenit caștigatoare și a intrat direct in marea finala. Iata cine a obținut victoria in cea de-a 13-a ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!

- In cazul in care nu ați plecat in vacanța undeva la munte sau in strainatate, iata ce puteți face in Capitala astazi, de Ziua Naționala. Mai multe targuri și muzee sunt deschise, dar sunt organizate și spectacole, și nu doar parada armatei. *** La Targul de Craciun din Piata Constitutiei, deschis recent,…

- ​„Unde se potrivesc mai bine comorile regale decat la Palat? Puse in lumina de arta din colecția familiei regale a Marii Britanii. Va invitam sa descoperiți in Palatul Dacia-Romania pocale, pahare, carafe, cupe cu picior clasate Tezaur care fac parte dintr-un set de masa din cristal aurit comandat de…

- Obiecte prețioase comandate de Regina Maria a Romaniei acum peste 100 de ani se numara printre exponatele ce pot fi admirate in Palatul Dacia-Romania din București. Alaturi de arta regala de la Victoria and Albert Museum, Londra. Cum impart doua Regine un singur palat in Romania? Art Safari și Muzeul…

- „Unde se potrivesc mai bine comorile regale decat la Palat? Puse in lumina de arta din colecția familiei regale a Marii Britanii. Va invitam sa descoperiți in Palatul Dacia-Romania pocale, pahare, carafe, cupe cu picior clasate Tezaur care fac parte dintr-un set de masa din cristal aurit comandat de…

- Art Safari, cel mai important eveniment cultural din Romania, gazduiește in inima Capitalei, cea mai valoroasa expoziție de arta din țara, adusa de la Victoria and Albert Museum, Londra, transportata și expusa in condiții de maxima securitate. Tot in inima Capitalei, poate fi vazuta cea mai mare expoziție…

- Rishi Sunak a avut o primire incredibil de puternica din partea colegilor sai in timp ce li se adresa. In afara camerei, s-au auzit urale, batai foarte puternice pe birouri, iar unii chiar au batut in uși. Fostul secretar de mediu George Eustice le-a spus parlamentarilor ca urmeaza o mare provocare,…