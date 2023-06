Stiri pe aceeasi tema

- „Noaptea filosofiei”, un eveniment cultural pus la cale de Institutul Francez din Romania, va fi organizat pentru a treia oara la Timișoara in anul in care orașul este capitala europeana a culturii, și totodata va avea loc prima ediție a unui parcurs filosofic la București. La Timișoara, evenimentul…

- Dupa o intrerupere de trei ani, teatrul clasic aradean „Ioan Slavici” reia Festivalul Internațional de Teatru Nou, care va avea loc intre 24 și 28 mai. Cea de-a VIII-a ediție a acestuia reunește 12 spectacole ale teatrelor din Constanța, Satu Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Targu Mureș, București și Skopje.…

- Cea de-a 12-a ediție a celui mai indragit eveniment cultural pentru pitici mici și mari, de la șase luni la 14 ani, va loc și anul acesta, intre 13 și 14 mai, la Institutul Francez din Romania la Timișoara. La Festivalul Casuța Piticilor accesul se va face cu bilet.

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- Sub titlul “Timisoara, Romania. Sarbatoarea de un an a culturii”, orasul nostru este prezentat intr-un articol din Time Magazine, aparut chiar astazi, 16 martie. Printre atractiile mentionate se numara si contestata de unii gradina verticala din Piata Operei. Primarul Dominic Fritz jubileaza, afirmand…

Institutul Francez anunta organizarea, in 13 orase din tara, in perioada 15-26 martie a celei de-a 27-a editii a Festivalului Filmului Francez in Romania.

- Cinema Victoria va gazdui, intre 9 și 12 martie, „Zilele filmului german”, care ajung in acest an, in premiera, și la Timișoara. Au fost selectate cele mai bune titluri din cinematografia germana a ultimilor ani, o selecție care reprezinta atat țara de origine cat și realitați din Romania. Festivalul…