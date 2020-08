Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a spus, marți, ca își dorește ca PMP sa nu aiba o propunere care sa rupa din voturile dreptei, declarația venind în contextul în care PMP ia în considerare o candidatura a lui Traian Basescu la PMB. „Imperativul…

- Daniela Maria Rusu, reprezentanta Partidului Mișcarea Populara, va reveni in Consiliul Local Lugoj, pentru a-l inlocui pe Cristian Cornean, care a demisionat din PMP și s-a inscris in PNL. Mandatul de consilier local al Danielei Maria Rusu va fi validat in ședința Consiliului Local Lugoj de…

- Cerere de demisie a deputatului Ștefan Gațcan nu va fi examinata in ordinea de zi de maine. Cel puțin asta spun mai mulți deputați, care afirma, ca dupa Biroul Permanent de astazi, proiectul de decizie privind demisia parlamentarului nu se mai afla in lista de proiecte.

- Partidul Mișcarea Populara considera ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a contesta la Curtea Constituționala Legea adoptata de Parlament privind Ziua Tratatului de la Trianon este o mișcare politica fatalista, in contextul incercarilor din ultima perioada a unor politicieni de a mistifica…

- Demisie, dupa „o perioada grea”, a șefului unei importante structuri de ordine publica din Buzau. Cornel Dumitrașcu, fostul ofițer SRI care conducea Poliția Locala Buzau de un an și jumatate, a decis sa faca un pas in spate și sa renunțe la inalta funcție caștigata prin concurs. Decizia – absolut de…

- Consiliul Local Lugoj a luat act, in ședința de astazi, de demisia consilierului PMP Cristian Cornean din funcția de consilier local. Cristian Cornean și-a depus mandatul de consilier local PMP și se pare ca va renunța și la funția de președinte al organizației PMP Lugoj, avand promis (conform…

- Consiliul Local Lugoj a luat act, in ședința de astazi, de demisia consilierului PMP Cristian Cornean din funcția de consilier local. Cristian Cornean și-a depus mandatul de consilier local PMP și se pare ca va renunța și la funția de președinte al organizației PMP Lugoj, avand promis (conform…

- Ambasadorul Maltei in Finlanda si-a dat demisia duminica dupa ce a comparat-o pe Angela Merkel cu Adolf Hitler, a declarat ministrul Afacerilor Externe din Malta intr-un comunicat, citat de Reuters.„Cand a acceptat demisia ambasadorului cu efect imediat, ministrul Evarist Bartolo a subliniat…