Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a adoptat la sfarșitul lunii iulie 2020, OUG nr. 128/2020 privind unele masuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților non-casnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, prin care Ministerul Fondurilor Europene finanțeaza, prin…

- TransferGo, compania de transferuri internaționale de bani, l-a numit pe Marius Nedelcu in funcția de Chief Marketing Officer, poziție din care va fi responsabil cu activitațile globale de marketing ale companiei. Tot astazi, compania a anunțat o creștere cu 50% a fluxului de bani transferați catre…

- Prin intermediul unei finanțari europene, Ploieștiul se mandrește cu singurul hipodrom modern din Romania. Numai ca la scurt timp dupa intrarea in circuitul hipic, hipodromul trecut sub tutela Clubul Sportiv Municipal Ploiești, entitate finanțata din banii publici ai ploieștenilor, a devenit o arena…

- Fost senator USR și cunoscut activist de mediu, Mihai Goțiu a trimis Libertații acest articol, dupa ce Teodor Baconschi, contributor al ziarului, s-a referit acum cateva zile la chestiunea Roșia Montana.„Saga Roșia Montana a hranit simultan pușculița unei exploatari aurifere pe hartie (cu posibilul…

- Arcelik, prezent in Romania prin fabricile Arctic, și Hitachi Global Life Solutions (Hitachi GLS) au semnat un contract de cumparare de acțiuni, in vederea inființarii unei noi companii mixte. Ca parte a tranzacției, Hitachi GLS va inființa o noua societate in care iși va transfera afacerea globala…

- Mai mult de 250.000 de hectare de padure din Romania nu sunt pazite si sunt expuse furturilor, iar situatia se poate agrava, deoarece statul are restante la plata si de noua luni pentru aceste servicii, avertizeaza Comunitatea Forestierilor din Romania - Fordaq. Forestierii sustin ca actiunea de preluare…

- Consiliul Local Sinaia a adoptat o hotarare care prevede ca cei care doneaza sange in aceasta perioada vor primi o cartela de acces la mijloacele de transport pe cablu administrate de firma autoritatilor locale valabile pe durata intregului sezon de schi, informeaza Agerpres.Demersul are rolul de a…

- PNL a atras țara in cea mai neagra perioada a istoriei sale Zeci de ani ii trebuie Romaniei pentru a-și reveni din haul in care a aruncat-o PNL in numai un an de guvernare. Economia naționala este la pamant, oamenii nu mai au locuri de munca, avem imprumuturi externe ce ating valori colosale, iar educația…