- Mai multe rachete au fost lansate din nordul Irakului spre o baza a coalitiei internationale antijihadiste din Siria, au comunicat fortele de securitate irakiene care au gasit vehiculul folosit pentru a efectua aceste tiruri

- A reinceput razboiul in Orientul Mijlociu! Israel a atacat Iran, Irak și Siria, dupa ce Iran a spus ca daca acest lucru se va intampla, va raspunde cu un atac și mai dur. Aceasta a fost singura condiție ca armata sa opreasca bombardamentele din Israel.

- Misiunile diplomatice si oficiile consulare romane nu au primit pana acum solicitari de sprijin sau asistenta consulara din partea cetatenilor romani aflati in Israel, dupa atacul cu sute de rachete și drone al Iranului, a declarat luni purtatorul de cuvant al MAE, Radu Mihail Filip, citat de News.ro.„Romania…

- Statele Unite sunt in alerta maxima și se pregatesc pentru un posibil atac al Iranului care sa vizeze activele israeliene sau americane din Orientul Mijlociu, ca raspuns la atacul Israelului asupra ambasadei Iranului din Siria, a declarat vineri un oficial american, potrivit digi24.ro .

- Potrivit publicației Vox News, Iran intenționeaza sa efectueze un atac coordonat, folosind atat drone cat și rachete lansate de la bazele sale, impotriva unor ținte strategice din Israel. Aceasta acțiune este vazuta ca un raspuns la un presupus atac aerian asupra consulatului iranian din Siria, citat…

- Președintele SUA, Joe Biden, susține ca in spatele atacului asupra bazei militare americane din estul Iordaniei s-ar afla grupari militare radicale susținute de Iran. Biden a spus ca SUA va razbuna acest atac ”in momentul pe care noi il vom alege”.Citește și: Atacul care arunca in aer Orientul Mijlociu:…

- Trei facilitați ale unei miliții susținuta de Iran in Irak au fost lovite in urma atacului efectuat marți, a anunțat Pentagonul. Acesta este un raspuns la atacul din weekend asupra unei baze aeriene din Irak in urma caruia au fost raniți mai mulți militari americani, relateaza Reuters.Trupele americane…