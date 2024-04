Stiri pe aceeasi tema

- Misiunile diplomatice si oficiile consulare romane nu au primit pana acum solicitari de sprijin sau asistenta consulara din partea cetatenilor romani aflati in Israel, dupa atacul cu sute de rachete și drone al Iranului, a declarat luni purtatorul de cuvant al MAE, Radu Mihail Filip, citat de News.ro.„Romania…

- Premierul britanic Rishi Sunak a confirmat, duminica, ajutorul acordat de Marea Britanie Israelului și a spus ca au fost trimise „avioane suplimentare” in regiune, in cadrul operațiunilor deja in curs de desfașurare in Irak și Siria, relateaza Sky News. El a mai spus ca Forțele Aeriene Regale ale Marii…

- Statele Unite, Marea Britanie, Iordania și Franța au ajutat la interceptarea barajului masiv de rachete și drone pe care Iranul le-a tras asupra Israelului in noaptea de sambatp spre dminica potrivit , potrivit oficialilor Tzahal.

- Principalele aspecte despre cel mai mare atac asupra Israelului, care a fost efectuat de Iran ca raspuns la un atac asupra consulatului sau din Siria: Iranul a lansat 185 de drone, 36 de rachete de croaziera și 110 rachete sol-suprafața spre Israel, relateaza New York Times. Printre țintele principale…

- Iranul a lansat de pe teritoriul sau un atac cu drone impotriva Israelului, a declarat purtatorul de cuvant al armatei israeliene intr-un discurs televizat, relateaza AFP. ‘Iranul a lansat drone de pe teritoriul sau spre Israel’, a declarat Daniel Hagari la putin timp dupa ora 23:00 (20:00 GMT). Regiunea…

- O militie islamica pro-iraniana din Irak a facut apel la crearea unui front unit cu alte grupuri armate pentru a expulza fortele americane din tara, transmite DPA. Rezistenta Islamica din Irak a facut apel, intr-o declaratie, la „fratii lor intru jihad sa se alature rezistentei si sa participe efectiv…

- Soldații americani din Orientul Mijlociu sunt o permanenta ținta pentru milițiile iraniene. Descurajarea este un concept simplu: folosirea amenințarii cu forța pentru a opri un inamic sa faca ceva, precum Iranul. Pe hartie, America ar trebui sa nu aiba probleme in a opri Iranul in acest fel. Prima are…