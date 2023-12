Stiri pe aceeasi tema

- Ierusalim, oraș vizitat, in mod normal, de milioane de oameni, arata acum ca unul bantuit. Strazi pustii, magazine cu obloane trase și terase goale. Ierusalimul, de obicei capitala plina de viața a Israelului; cu turiști și pelerini, baruri și politicieni, a devenit pustiu pe fondul razboiului din Gaza.…

- Majoritatea polițiștilor locali din Alba Iulia acționeaza, zilnic, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal in cele mai aglomerate zone din municipiu. Sunt vizate, prioritar, unitațile școlare, atat la inceperea cat și la finalizarea cursurilor. De asemenea, angajații Poliției Locale sunt prezenți…

- Atmosfera insorita in mare parte a țarii, temperaturile cresc pe timp de zi, doar dimineața și pe timpul nopții va fi destul de racoare. Joi, vremea va fi mai calda decat in mod normal in a doua decada a lunii octombrie in toata țara, dar mai ales in regiunile sudice. Soarele va fi destul de generos…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca aproape toata țara se afla duminica sub cod galben de vant, cu perioade de intensificari care pornesc din est și sud și se extind treptat in mai multe zone. Duminica incepand cu Duminica incepand cu ora ora 10,00 pana la ora 23,00 vor fi intensificari…

- Incident tragic in Satu Mare. O turma cu aproximativ 100 de oi a fost lovita de tren, majoritatea animalelor au murit. O turma de circa 100 de oi a fost lovita marti dimineata de un tren in judetul Satu Mare, majoritatea animalelor decedand, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.…

- Combinația dintre pachetul de masuri fiscale luate de PSDNL și aprecierea monedei americane, care a atins un maxim al ultimilor zece luni fața de coș al principalelor valute, au inmulțit ieșirile din piața valutara. Cursul euro a crescut de la 4,9743 la 4,9749 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Curtea Suprema din Alabama analizeaza daca va permite ca acest stat sa devina primul din SUA care executa un prizonier printr-o metoda inedita: asfixierea prin utilizarea azotului gazos, scrie vineri, 22 septembrie, Reuters.Luna trecuta, procurorul general al statului Alabama, Steve Marshall, a cerut…

- Forțele ruse au interceptat in noaptea de 17 septembrie mai multe drone deasupra regiunii Moscova și a peninsulei Crimeea, a anunțat duminica Ministerul rus al Apararii. Incidentele au loc in contextul in care, ministrul ucrainean pentru Transformare Digitala, Mihailo Fedorov, a declarat recent ca țara…