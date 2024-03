Stiri pe aceeasi tema

- Emma Stone a caștigat premiul Oscar pentru „cea mai buna actrița”, insa inainte de a primi trofeul, actrița a avut parte de un accident vestimentar in fața tuturor celor prezenți in noaptea de duminica spre luni, la Dolby Theatre din Los Angeles. Actrița a izbucnit in lacrimi pe scena.Emma Stone a caștigat…

- Cand au loc Premiile Oscar, cel mai important eveniment al anului 2024. FANATIK iți spune tot ce trebuie sa știi despre cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei. Batalia principala se da intre doua dintre cele mai apreciate filme aparute anul trecut. Cand are loc decernarea premiilor Oscar 2024 Gala…

- „Oppenheimer”, in regia lui Christopher Nolan, a obținut 13 nominalizari la premiile Oscar. Cillian Murphy și Paul Giamatti au cele mai multe șanse la titlul de „cel mai bun actor”. Lily Gladstone sau Emma Stone ar putea pleca acasa cu Oscarul „cea mai bu

- Ryan Gosling, celebrul actor care a captat atenția internetului cu meme-urile virale de la Oscar, va interpreta melodia „I’m Just Ken” la cea de-a 96-a ediție a prestigioasei gale. Momentul sau memorabil de la premiile Critics Choice Awards, cand piesa „I’m Just Ken” din coloana sonora a filmului Barbie…

- Ryan Gosling a spus ca este „onorat” sa fie nominalizat pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru „infațișarea unei papuși de plastic pe nume Ken”, dupa anunțul Academiei Americane de Film. Cu toate acestea, actorul declara ca este dezamagit, pentru ca „nu exista Ken fara Barbie”, transmite BBC.

- Reacția hilara a protagonistului din „Barbie”, Ryan Gosling, dupa ce piesa „I'm Just Ken" a obținut premiul pentru cel mai bun cantec la Critics Choice Awards a fost punctul culminant al ceremoniei de premiere, care s-a desfașurat duminica.

- Blockbusterul estival "Barbie" s-a clasat luni in fruntea listei cu productii candidate la Globurile de Aur de la Hollywood, cu noua nominalizari, depasind cele opt nominalizari pentru drama istorica "Oppenheimer", transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.