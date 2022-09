Stiri pe aceeasi tema

- Un Hoverbike pe care producatorii japonezi planuiesc sa il lanseze in Statele Unite anul viitor și-a facut debutul la Salonul Auto de la Detroit, joi, starnind comparații poate inevitabile cu motocicletele zburatoare din „Razboiul Stelelor”.

- In stilul propriu, posibilitatea trimiterii de mesaje prin satelit in caz de urgente de pe noul iPhone 14 nu este doar o functionalitate izolata, ci este semnalul deschiderii unui nou drum, pe o noua piata pentru gigantul american. Apple a realizat un parteneriat in acest sens cu Globalstar, o companie…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters. ”Avertizam americanii…

- Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global, vizand reduceri de costuri de pana la 1 miliard de dolari. La 31 mai, compania avea aproximativ 143.000 de angajati cu norma intreaga, potrivit ultimului sau raport anual. Disponibilizarile de la Oracle…

- Miercuri, Microsoft a declarat ca firma DSIRF a implementat software-ul de spionaj sau spyware — capabil sa acceseze informatii confidentiale, cum ar fi parole sau acreditari de conectare — la un numar nespecificat de banci, firme de avocatura si firme de consultanta strategice neidentificate. “Subzero…

- Statele Unite au testat cu succes recent doua rachete hipersonice Lockheed Martin Corp, a anuntat Pentagonul, in contextul ingrijorarilor din ce in ce mai mari ca Rusia si China au ajuns la un stadiu mai bun in ceea ce priveste dezvoltarea armelor hipersonice, informeaza Reuters. Fortele Aeriene ale…

- Moneda unica europeana, euro – afectata de perspective sumbre ale economiei europene din cauza unei eventuale crize a aprovizionarilor cu gaze naturale rusesti – a scazut miercuri sub pragul simbolic de un dolar, pe care nu l-a trecut din decembrie 2002, relateaza AFP și Reuters. In contextul unei…

- Liderul Statului Islamic in Siria, unul dintre cei cinci principali lideri ai gruparii militante, a fost ucis intr-un atac aerian american, a anunțat marți armata americana. Intr-o declarație, Comandamentul Central al SUA a precizat ca Maher al-Agal a fost ucis intr-un atac cu drona in nord-vestul Siriei,…