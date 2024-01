Stiri pe aceeasi tema

- O mireasa a fost arestata in ziua nunții sale, suspectata de șantaj și rapire. Femeia din Mexic nici macar nu a reușit sa intre in biserica, deoarece ofițerii i-au intins o capcana. Viitorul ei soț a reușit sa scape cu greu de polițiști și el fiind vizat de ancheta, informeaza Mediafax.Femeia, identificata…

- Voalul este unul dintre cele mai frumoase accesorii ale miresei, fiind purtat in momentul in care intra in biserica, pentru cununia religioasa. Exista mai multe tradiții care se respecta in ziua nunții, iar purtarea voalului are o semnificație aparte. De ce poarta miresele voal la intrarea in biserica…

- Ieri, 09 noiembrie, echipele de interventie au reusit remedierea avariei survenite pe conducta de aductiune cu diametrul de 800 mm, ce pleaca de la Statia de Pompare Bifurcatie Cumpana si au executat manevrele de vane in vederea repunerii in functiune a sistemului de alimentare cu apa potabila.Angajatii…

- In casa baieților de la Mireasa a avut loc o cearta de proporții in mijlocul nopții. Scandalul s-a invartit in jurul lui Liviu, care a reușit sa-l „scoata din minți” chiar și pe cel mai „calm” baiat din emisiune.

- Un hoț a acționat in Varșovia, Polonia, exact ca in celebra comedie romaneasca B.D. intra in acțiune. Astfel, hoțul a facut pe manechinul ore intregi pentru a fura bijuterii dintr-un magazin dupa inchidere. Cine este barbatul care i-a pacalit pe toti angajatii. Spargere de magazin copiata din filmul…