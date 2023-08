Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti , luni, 14 august, iar primele informații arata ca ar fi fost vorba despre o mina marina. Acum exista temeri ca ar mai exista inca un element explozibil in apa, astfel ca Forțele Navale Romane au pregatit o echipa de scafandri…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara la Techirghiol.Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost scoasa din apa in Techirghiol, plaja Sincai.Din primele informatii este vorba despre un barbat de aproximativ…

- 21 de turiști cazați intr-o pensiune din Costinești au ajuns la spital. Printre ei se afla șase copii. Toți prezinta semne de indigestie. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea, Ana-Maria Stoica, a declarat la Digi24 ca situația a fost semnalata prin apel la 112…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata dupa ora 3.00 sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un camion cu stupi si un lan de grau intre localitatile Independenta si Olteni.La fata locului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata la Rafinaria Petromidia Navodari. Din primele informatii un incendiu a izbucnit. De la rafanarie pe plaja din Mamaia se poate observa un fum foarte dens. Autoritatile…