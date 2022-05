Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier, care a avut loc dupa ora 18:00, s-a soldat cu o victima. Este vorba despre un barbat in varsta de 40 de ani. Potrivit reprezentanților ISU Arad, barbatul a fost scos de sub autoturism de catre pompierii voluntari din Pancota.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba intervine duminica, 1 mai, pentru acordarea primului ajutor medical in municipiul Sebes, in zona Rapa Rosie. Conform primelor informatii, ar fi vorba despre un ATV rasturnat, iar doua persoane ar fi fost ranite. La fata locului au fost mobilizate mai…

- Un barbat de 58 de ani, aflat la lucru pe un camp de langa municipiul Aiud, a fost grav ranit la unul dintre picioare, care i-a fost strivit de un motocultor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.„Detasamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru acordarea…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in urma impactului, o persoana a ramas incarcerata.Victima a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Traficul in zona este dirijat de politistii rutieri.

- O misiune aero-medicala SMURD este, marti, in derulare, pentru preluarea unui barbat care lucra in municipiul Tecuci la reteaua de canalizare si a fost surprins sub un mal de pamant, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, elicopterul…

- Joi, 24 martie, in jurul orei 13.00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu al judetului Ialomita, a fost alertat de producerea unui accident rutier, pe drumul DJ 212, intre localitatea Movila si municipiul Fetesti, Conform ISU Ialomita, un autoturism a parasit partea…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 14:30, la o hala de pe strada Vaii din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu mai multe autospeciale de stingere, dar și polițiștii. Conform purtatorului de…

- O acțiune complexa de recupare și salvare a avut loc vineri in Masivul Retezat, dupa ce un bucureștean de 72 de ani și-a fracturat un picior in timp ce urca pe Valea Pietrele, relateaza Agerpres . Barbatul a fost mai intai recuperat de echipele Salvamont Hunedoara, dus la o cabana și ingrjiit, iar apoi…