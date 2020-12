In timpul unei misiuni WWF (World Wildlife Fund), o echipa de scafandri germani a descoperit, pe fundul Marii Baltice, o mașina de criptat din Al Doilea Razboi Mondial. Modelul „Enigma” era folosit de naziști pentru a transmite mesaje codificate. O legendara mașina folosita de naziști in Al Doilea Razboi... The post O mașina de criptat folosita de naziști, descoperita in Marea Baltica appeared first on Tabu .