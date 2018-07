Fox, care se asteapta sa obtina saptamana aceasta aprobarea din partea autoritatilor de reglementare din Marea Britanie, si-a majorat oferta la 14 lire sterline per titlu, in timp ce precedenta oferta era de 10,75 lire sterline pe actiune. Noua oferta reprezinta o prima de 82% fata de pretul actiunilor Sky in decembrie 2016, inainte de lansarea ofertei initiale a Fox. In aprilie, Comcast, proprietarul postului american de televiziune NBC si al studioului Universal Pictures, a depus o oferta de 22 miliarde de lire sterline (31 de miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta Comcast evalueaza o actiune…