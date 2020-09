Stiri pe aceeasi tema

- O clasa dintr-o școala din municipiul Balți este inchisa in carantina, dupa ce unul dintre elevi a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus. Anunțul a fost facut la ședința reprezentanților serviciilor publice a Primariei din data de 08 septembrie, scrie SP .

- Observatorii internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova planificate pentru 1 noiembrie 2020, care reprezinta organizații internaționale, guvernele statelor straine, organizații neguvernamentale din strainatate, experții internaționali in domeniul electoral, precum…

- Primarul din Seleus a atacat in instanta ordinul prin care comuna aradeana a fost plasata in carantina din 1 august. Acesta susține ca masura NU se mai justifica, pentru ca in ultima saptamana au fost confirmate doar cinci cazuri noi de coronavirus.

- Fostul membru al Consiliului de Administrație al RAO Inter Carina Țurcan, acuzata de spionaj, a fost plasata in carantina in Lefortovo cu suspiciune de COVID-19, a comunicat pentru Interfax avocatul sau, șeful Asociației de avocați „Komanda 29” Ivan Pavlov. „Potrivit datelor noastre, Carina doar ieri…

- Incep sa curga primele contestatii la carantina sau internarea in spital impuse de directiile de sanatate publica. Un caz notabil este cel al unei minore din Galati, sportiva de performanta. Judecator...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, unde lucreaza aproximativ 480 de persoane... The post Alerta! Ferma din Germania, cu angajați romani, plasata in carantina appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, unde lucreaza aproximativ 480 de persoane, majoritatea cetateni romani, a fost plasata in carantina de catre autoritatile locale germane dupa ce unii lucratori au fost testati pozitiv la COVID-19. "In contextul informatiilor…

- Localitatea Cartojani din judetul Giurgiu intra de miercuri de la ora 17,00 in carantina, dupa ce au fost inregistrate 32 de persoane infectate cu COVID-19 prin transmitere comunitara, la o populatie de 3.600 de locuitori, ‘riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare…