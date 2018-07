Stiri pe aceeasi tema

- Natalie Rawnsley a murit in 36 de ore dupa ce a mancat, la un restaurant din Insula Corfu, carne de pui care s-a dovedit a fi fost contaminata cu bateria ucigata e-Coli. Femeia se afla in acesta localitate in concediu, cu sotul si cu cei doi copii ai lor. Familia a luat cina in restaurantul…

- Un baiat in varsta de patru ani, dintr-un sat din judet, a cazut de pe bicicleta, ajungand la spital cu fractura la nivelul gambei stangi, dar si cu traumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de constienta. A fost investigat imagistic si a beneficiat de imobilizare gipsata, fiind dirijat catre Spitalul…

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…

- Joi dimineața, in jurul orei 13:30, pe Autostrada Pyhrn (A9) din Austria, in zona localitații Inzersdorf im Kremstal, in apropiere de Graz, s-a petrecut un accident rutier in urma caruia doi cetațeni romani, un șofer de tir și un insoțitor, și-au pierdut viața. Conform poliției din…

- Nico trebuie sa-și protejeze fața tot timpul. Cantareața nu avut niciodata probleme majore cu tenul, insa o mica… neplacere, sa-i spunem, a facut-o sa ia masuri, iar acum, nu mai iese din casa, mai ales vara, cand soarele arde, fara sa se dea cu o crema cu factor de protecție ridicat. Chiar daca e vara,…

- Doliu in familia unui campion mondial!(Console si accesorii gaming) Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator.(CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN ESTE IN DOLIU! FOSTUL SOȚ AL ARTISTEI S-A STINS DIN VIAȚA) Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.(Cele…