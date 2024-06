Stiri pe aceeasi tema

- Jeep Wagoneer S este primul model electric global al producatorului american și va concura cu Tesla Model Y, scrie Promotor.ro . Automobilul va fi echipat cu o baterie de 100 kWh, despre care Jeep spune ca poate asigura o autonomie de peste 480 de kilometri cu o incarcare completa. De asemenea, Wagoneer…

- Echipa formata din Emi și Cuza este a doua dintre cele patru echipe finaliste. In ediția din aceasta seara, cei doi au avut o sarcina cutremurator de dificila. Au fost nevoiți sa cante o piesa rap, deși nu sunt rapperi, și nu oricum, ci in limba engleza.

- Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri s-au format pe principalele arterele rutiere din orasul bulgaresc Ruse, situat la granita cu Romania. Sute de masini inmatriculate in Romania se intorc in tara, dupa ce turistii romani si-au terminat vacanta in Bulgaria si Grecia, potrivit news.ro.

- Doua autoturisme s-au tamponat in municipiul Suceava, in fața Centrului de Transfuzii, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala de stingere dotata cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2. O persoana este monitorizata de catre ambulanța…

- FOTO ȘTIREA TA: Accident in Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de pe Calea Moților FOTO ȘTIREA TA: Accident in Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de pe Calea Moților Un accident a avut loc luni seara, in jurul orei 20:00, in Alba Iulia, pe Calea Moților in sensul…

- Tesla a atins un alt obiectiv important, producand 6 milioane de vehicule electrice, la 16 ani dupa lansarea primului sau model, Tesla Roadster. Aceasta realizare marcheaza un moment semnificativ pentru producatorul de vehicule electrice. Cu toate acestea, in ciuda acestui succes, Tesla se confrunta…

- Cele mai uzuale parole pot fi sparte intr-o secunda de catre hackeri, atrag atenția experții, care au facut un top al celor mai des utilizate parole in lume. Specialistul in securitate cibernetica Alexandru Panait spune ca nu este rau sa ne folosim de nume pentru a crea o parola sigura.

- Trenurile cu rangul de InterCity (IC) au fost reintroduse in Romania de mai bine de un an de zile, iar cele mai multe voci le contesta pe argumentul ca acestea au tarife mai mari deși ca timpi de mers diferențele sunt foarte mici fața de trenurile InterRegio (IR), cele cu care romanii s-au obișnuit…