- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca partidul este suveran și daca ii va solicita acest lucru, va proceda ca atare, conform News.ro.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 4 martie, la Digi24, ca trebuie vazut ce voteaza romanii in vara, apoi liderii coaliției vor negocia și vor lua decizia candidatului la prezidențiale.„Este o intrebare la care am raspuns și consider ca este cat se poate de onest fața de electorat sa…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca, in ceea ce privește posibilitatea unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale, „e cat se poate de onest fața de electorat sa vedem care sunt rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, sa vedem…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a explicat luni seara la Digi24 de ce alegerile prezidențiale vor avea loc in septembrie. Precizarile vin dupa ce Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor președintelui Romaniei. „Este un motiv…