Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din aparatul de lucru al Guvernului se afla vineri, 17 mai, in greva japoneza, dupa ce premierul Marcel Ciolacu le-a refuzat majorarea cu 30% a salariului de baza, a anunțat Sindicatul angajaților din Executiv, intr-un comunicat citat de Hotnews.Aceștia au afișat anunțul „greva japoneza” pe…

- Europarlamentarul Mihai Tudose raspunde, intrebat, in emisiunea Insider Electoral, despre posibilitatea ca el sa fie nominalizat din partea Romaniei pentru portofoliul de comisar european pentru buget-finante, evocata in urma cu doua saptamani de liderul sau de partid, premierul Marcel Ciolacu: „Eu…

- Deputatul PNL Florin Roman, coordonatorul campaniei partidului pentru alegerile locale, a declarat miercuri, la Targoviste, ca "noul PSD e de fapt vechiul PSD, aceleasi metehne, amenintari, santaj, mizerie". Liderul PSD Marcel Ciolacu a evitat sa dea o reacție cu privire la declarația liberalului, spunand…

- PSD va propune un parcurs predictibil pentru introducerea salariului minim european in legislatia romaneasca, astfel incat antreprenorii sa isi poata stabili din timp politicile salariale pentru propriii angajati. Totodata, stabilirea unui mecanism de crestere anuala a salariului minim din Romania,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentantul special al SUA pentru redresarea economica a Ucrainei, Penny Pritzker, despre rolul pe care Romania il poate avea in procesul de redresare si reconstructie a Ucrainei avut in vedere la nivel international dupa…

- Producatorii locali și micii comercianți cer Guvernului sa interzica funcționarea supermarket-urilor in weekend Comercianții mici au solicitat astazi Guvernului sa impuna interdicția funcționarii market-urilor, supermarket-urilor și hipermarket-urilor in timpul weekendului, relateaza alba24.ro. Propunerea…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat intr-un interviu difuzat sambata, 16 martie, la Digi24, ca nu vrea sa revina ca premier, dar nu a exclus posibilitatea sa preia partidul condus de Marcel Ciolacu, daca acesta va deveni președintele Romaniei.„Mi-aș dori sa avem Congres de tipul congresului…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost invitatul lui Mihai Gadea in aceasta seara, la Sinteza Zilei, difuzata la Antena 3 CNN. Intre altele, el a vorbit despre digitalizarea in sistemul bugetar, dar și despre reformele promise. „Sub nicio forma nu trebuie sa aducem taxe noi in perioade de creștere…