- In emisiunea Sa Vorbim Despre Tine, din data de 4 martie 2024, Gabriela Calitescu l-a avut invitat pe Radu Moraru, care a facut o analiza, de sinteza, a Lumii in care traim, facand un tur rapid din SUA, pana in Romania, cu legaturile de rigoare. “Ce vi se ascunde” a fost intrebarea la care Radu Moraru…

- In emisiunea de marți, 20 februarie, Gabriela Calitescu l-a avut invitat, in emisiunea „Sa Vorbim Despre Tine„, pe Aurelian Pavelescu, președinte PNTCD. Predicatul emisiunii a fost: Lumea, intre adevar și minciuna. In aceasta LUME, exista doua arme, pe care oamenii le folosesc in scopuri diferite: ADEVARUL…

- Consilierii de probațiune din județul Iași vor continua greva foamei doar in zilele de vineri. Aceștia au declanșat diferite forme de protest in ultimele doua luni, culminand cu greva foamei in decembrie și ianuarie. Ei doresc sa atraga atenția reprezentanților guvernamentali ca au caștigat in instanța,…

- Manifestantii care contesta rezultatele alegerilor legislative recente din Serbia au atacat duminica primaria din Belgrad, spargand geamuri cu pietre, inainte de a fi impinsi inapoi de politie. Potrivit ultimelor informații, 8 politisti au fost raniti, iar 38 de persoane - arestate in timpul si dupa…

- Comunicat de presa Forma extrema de protest la Focșani. Șapte angajați ai Serviciului de Probațiune Vrancea au declarat astazi, 18.12.2023, greva foamei, dupa ce peste 100 de colegi, consilieri de probațiune din țara, au optat pentru aceasta forma extrema de protest. In fața acestei situații de criza,…

- Alte 15 persoane de la Serviciul de Probațiune din Iași au intrat, incepand de astazi, in greva foamei alaturandu-se celorlalte șapte persoane care sunt in greva de saptamana trecuta. Consilierul de Probațiune, Cristina Irimia a declarat ca in 2017, in legea unica a salarizarii, consilierii de probațiune…

- Protestatarii acuza Ministerul Justiției ca nu și-a onorat promisiunile de acordare a unor drepturi și mariri salariale caștigate inclusiv prin hotarari definitive in instanța: „In istoria justiției din Romania nu s-a mai intamplat așa ceva”.Protestul are loc in mai multe filiale județene ale Direcției…

- Cosmin Bloanca, un om de afaceri din Targu Jiu care activeaza in Anglia, vrea sa intre in greva foamei in Piața Prefecturii, din cauza ca cercetarile in dosarul penal cu privire la spargerea și incendierea locuinței sale din cartierul Bucureasa este tergiversat.