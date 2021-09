Stiri pe aceeasi tema

- Acesta aștepta al șaselea sau copil. Vestea primita de la medici a picat ca un trasnet: bebelușul intrase in moarte clinica. Pentru a afla cum s-a incheiat totul, accesați realitateasportiva.net .

- Clipe ingrozitoare pentru manelistul Jador. Celebrul artist a fost implicat intr-un accident rutier, in urma caruia și-a distrus bolidul de lux. Ce a pațit fostul Faimos de la Survivor Romania. Jador a facut accident cu mașina Jador și-a vazut moartea cu ochii. Celebrul cantareț de manele a trecut prin…

- Au fost momente de coșmar pentru Bianca Dragușanu in urma cu doar cateva zile in parc. Vedeta a marturisit ca fiica ei se afla cu bunica sa in parc, moment in care a disparut de langa ea. Sunata de catre mama sa, vedeta s-a gandit la ce e mai rau și la intamplarea cu baiețelul ucis de caini in urma…

- Clienții unui magazin Mega Image extrem de popular au fost martori la scene de groaza. Chiar daca aceștia credeau ca o sa iși faca cumparaturile in liniște, totul s-a transformat intr-un coșmar și polițiștii au fost nevoiți sa intervina! Clipe de coșmar intr-un magazin Mega Image. Autoritațile au intervenit…

- Elena Matei a intampinat probleme mari in trafic. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a povestit fanilor ei de pe rețelele sociale despre experiența neplacuta pe care a trait-o. Blondina a marturisit ca a trecut prin clipe de coșmar, tragand o sperietura zdravana atunci cand mașina ei a inceput…

- Baiețelul de 4 ani a fost gasit fara supraveghere de doi ofițeri de patrulare la un festival organizat pe teritoriul Gradinii Botanice din sectorul Botanica al capitalei . Copilul a fost observat de ofițerii de patrulare in jurul orei 16:15. Pentru menținerea starii psihologice, copilul a fost urcat…

- Ramona de la Clejani, fiica vitrega a lui Ionița de la Clejani, a fost amenințata cu moartea de catre Fulgy daca nu va recunoaște ca nu e fiica tatalui sau. La Acces Direct el a izbucnit in lacrimi la telefon și a spus ca le va face rau celor care mai indraznesc sa ii strice imaginea familiei sale.