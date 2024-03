Stiri pe aceeasi tema

- ”Discutiile cu partea guvernamentala au vizat atat principalele revendicari ale Federatiei SANITAS privind salarizarea personalului din Sanatate si Asistenta sociala si deficitul de personal, cat si alte probleme cu care se confrunta cele doua sisteme”, a transmis, joi seara SANITAS, intr-un comunicat…

- Situația infecțiilor respiratorii și a gripelor din județ pentru saptamana 15-21 ianuarie 2024: Gripa: 112 cazuri (25 internate). Sunt in creștere cu 67,16% fața de saptamana anterioara, cand au fost raportate 67 cazuri. IACRS (Infecții acute cai respiratorii superioare): 3897 cazuri (cu 46,54% mai…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi o hotarare prin care sunt stabilite salariile de baza pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Se elimina inechitatile salariale in ceea ce priveste functiile didactice de…

- Valul 1 ndash; partea a 2 a ndash; ziua 314 ianuarie 2024Suntem in plina iarna, cu energia lunii in crestere.Cand iesi in exterior, dimineata si seara mai ales, mucoasele respiratorii se irita spontan.Nu este de mirare ca stranuturile, tusea si secretiile din nas sunt normalul acestei perioade.Sau ca…

- „Nu exista acest pericol de o creștere spectaculoasa a varstei de pensionare. Lucrurile sunt foarte clare, cifrele sunt foarte clare date de comisia naționala de statistica: varsta de pensionare este normal sa fie legata de speranța de viața, așa este in toate țarile civilizate, un indicator de care…

- Unitatile medicale sunt tot mai aglomerate din cauza cazurilor de gripa in mai multe zone din Romania. Cel putin noua persoane bolnave de gripa au murit de la inceputul acestui sezon rece in tara noastra. Sase dintre acestea si-au pierdut viata anul trecut, iar in 2024 s-au mai inregistrat doua decese…

- Anul 2023 s-a incheiat cu creșteri pentru piața auto din SUA. In ultimul an au fost vandute nu mai puțin de 15.6 milioane de mașini noi, ceea ce reprezinta un plus de 12% fața de nivelul atins in 2022. Cu toate acestea, vanzarile din 2023 au fost in continuare sub cele de dinaintea pandemiei de COVID-19,…

- Vești bune pentru pensionari! Incepand cu data de 1 ianuarie vor avea parte de o majorare a pensiei cu 13,8%. Unii dintre aceștia ar putea avea o creștere chiar și de 800 de lei dupa recalculare. Pensii mai mari in 2024 Ministrul Muncii a declarat ca pensionarii ar putea primi o creștere a pensiilor…