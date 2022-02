O lume ca într-un vodevil atroce Cronicarul Miron Costin scria ca: „Norocul la un loc nu sta". Era o tema a medievalitatii si fusese mai inainte a antichitatii. La care se adauga, infratite, tema trecerii timpului si a mortii. Astazi moartea nu mai adasta in constiinta oamenilor, desi ea, de fapt, exista in viata noastra zi cu zi, clipa de clipa. Ca intotdeauna. Asta nu inseamna ca trebuie sa cugetam mereu la ea, dar nici sa ne facem ca o uitam. Asa cred. Da, daca ne gandim bine, tema norocului si a desertaciunii prin consecinta s-a schimbat azi. S-ar putea spune mai degraba: „Binele la un loc nu sta". Trebuie, cred, sa fim constienti… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti seara, ca SUA sunt pregatite pentru orice in criza ucraineana. Desi privilegiaza calea diplomatiei, liderul de la Casa Alba a afirmat ca SUA sunt pregatite sa raspunda decisiv la un eventual atac al Rusiei asupra Ucraina, "care este inca o posibilitate foarte…

- Tudor Chirila a comentat, recent, incidentul in care au fost implicați George Simion, liderul AUR, și Virgil Popescu, ministrul Energiei. Celebrul actor a venit cu un val de critici pe rețelele de socializare. Artistul este convins ca George Simion a facut acest gest intenționat ca sa starneasca reacții…

- Brigitte Bardot a declarat ca nu va face vaccinul impotriva Covid. Actrita in varsta de 87 de ani a explicat: „Sunt alergica la toate substantele chimice". Brigitte Bardot nu se vaccineaza impotriva Covid. Actrita in varsta de 87 de ani a vorbit despre asta intr-un interviu acordat revistei franceze…

- In decembrie 2019, doctorul din Wuhan a descoperit un raport medical in care apareau informații despre posibile cazuri de infectare cu noul coronavirus.In ianuarie 2020, el a fost internat in spital cu SARS-CoV-2, iar la inceputul lui februarie a decedat.Moartea lui a starnit un val de mesaje pe rețelele…

- Frederic Sinistra, supranumit cel mai puternic om al Belgiei, a fost rapus de COVID-19, la numai 41 de ani. Sportivul a fost de trei ori campion mondial la kickbox. Moartea fulgeratoare a venit pe fondul infecției cu COVID-19. El s-a luptat cu temutul virus inca din luna noiembrie. Intr-un final a fost…

- Potrivit presei internaționale, care citeaza poliția locala, Danny Kelly jr. se afla in trafic, la volanul unei mașini de teren, cand, din senin, la un stop, dintr-o alta mașina a fost deschis focul asupra sa. In autoturism se mai aflau iubita și cei trei copii ai cuplului. Deși a fost dus de urgența…

- Potrivit presei internaționale, care citeaza poliția locala, Danny Kelly jr. se afla in trafic, la volanul unei mașini de teren, cand, din senin, la un stop, dintr-o alta mașina a fost dechis focul asupra sa. In autoturism se mai aflau iubita și cei trei copii ai cuplului. Deși a fost dus de urgența…

- Catalin Moroșanu surprinde pe toata lumea. Fostul luptator de K1 s-a retras din 2019 din activitatea competiționala. El organizeaza acum gale de kickboxing, sportul care l-a facut celebru. Dar cel supranumit „Moartea din Carpați” nu a fost priceput doar la dat cu pumnul și piciorul. Catalin Moroșanu…