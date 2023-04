O lucratoare sexuala in Olanda a ramas fara jumatate de milion de euro, dupa ce seiful i-a fost sustras din locuinta ei din Bucresti. Banuitii sunt un barbat și o femeie, care ar fi cheltuit banii la „pacanele”. In 3 noiembrie 2022 polițiștii Secției 25 au fost sesizați ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-un apartament din Sectorul 6. In sesizare s-a specificat ca din locuinta a fost sustras un seif cu aproximativ 500.000 de euro. Polițiștii au pus in aplicare patru mandate de percheziție in județul Dambovița, intr-un dosar de furt calificat. In urma perchezițiilor, au fost ridicate doua…