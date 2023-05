O luăm De la zero cu rareș Twist your own plot cu 3 ingrediente de baza: perseverența, ambiție și atitudine. In noua sa piesa, ,,De la zero”, rareș vine cu optimismul de care ai nevoie in viața ta, daca ești la inceput de drum și totul pare in zadar și incețoșat, atunci cand nu ai experiența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, rareș, Alecsa și Costel Domințeanu (DOMINO), care s-a ocupat și de producție. ,,De la zero” face parte din campania de angajare McDonalds Romania. ,,Ai nevoie de multa incredere in tine atunci cand ești la inceput de drum, o știu din proprie experiența. Cantecul asta ar trebui sa vina in ajutorul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Cand e vara și simți ca nu mai poți dansa, acest cantec te va face sa te miști. Un beat heavy, un ritm agitant și nervul specific wrs, care poate fi simțit in vocea sa, sunt semnele unui hit perfect de vara. Fie ca aceasta piesa sa va adune cu toți prietenii deveniți familie, pentru a simți vibrațiile…

- Colaborarea dintre Spania’99 și Berechet a rezultat in genul de piesa care golește mesele, cu un beat molipsitor de raggaeton și hip-hop. ,,Daca intru-n club” iți va aduce aminte de cele mai bune petreceri la care ai fost, fie ele in club sau sufragerie, și iți va da pofta de altele noi. Piesa a fost…

- Aș face orice doar sa fiu de-ajuns/ Oricum facem cum vrei tu. Iubirea, pe cat de frumoasa și sincera e, pe atat de plina de control poate ajunge. Iar in momentul in care permiți sa se decida in locul tau, acela e momentul in care tu pierzi contactul cu tine, cu sufletul tau. Și cu toate astea, ați fugi…

- Cantecul „Doina Rock’N’Roll” al trupei „Cuibul” din Chișinau implinește 30 de ani! Acum, Cuibul & Zdob si Zdub lanseaza noua varianta a piesei. „Doina Rock’N’Roll” este imnul primei jumatați a anilor ’90, care a crescut o intreaga generație de muzicieni din Republica Moldova. Piesa a marcat creația…

- Demi Lovato a lansat “Still Alive”. Noua melodie va fi prezenta in viitorul film de groaza, SCREAM VI, de la Paramount Pictures și Spyglass Media Group. Piesa de mare energie vine alaturi de videoclipul muzical cu o estetica potrivita. Vizualul vede lumea filmului invadand realitatea cand Demi și prietenii…

- Erika se alatura gaștii din ,,Haita de acțiune” și lanseaza ,,Vine poliția”, pentru a contura muzical scenele comediei ce urmeaza sa fie lansata pe data de 21 martie. ,,Vine poliția” e o piesa antrenanta, ce vine cu flow-ul și atitudinea de luptatoare a Erikai. Piesa a fost compusa de Erika Isac, Cezar…

- Rendez-vous-ul dintre rareș, Theo Rose și DOMINO a fost cu siguranța prolific, intrucat colaborarea dintre ei pentru piesa ,,Sambata seara” sta in acest moment pe locul #2 in topul cautarilor Shazam. Piesa reprezinta intalnirea dintre flerul oldie but goldie și vocile pop starurilor voastre preferate…

- In amintirea sambetelor de altadata, rareș, Theo Rose și DOMINO vin cu reinterpretarea unei piese pe care sigur va veți regasi fredonand. ,,Sambata seara” reprezinta intalnirea dintre flerul oldie but goldie și vocile popstar-urilor voastre preferate de azi. Piesa originala a fost compusa de Ion Vasilescu,…