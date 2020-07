O jurnalistă a aflat de la o telespectatoare că are cancer. Reacția ei emoționantă „O telespectatoare mi-a trimis un e-mail luna trecuta. A vazut o umflatura pe gatul meu. A spus ca ii amintea de situatia ei. Avea cancer. S-a dovedit ca si eu am", a scris Price pe Instagram. Ea a adaugat ca va fi supusa unei interventii chirurgicale, luni, pentru a elimina tumora. Jurnalista a povestit ca a muncit mult in ultima vreme, relatatand despre focarele de coronavirus din Florida, si a fost distrasa de la grija pentru propria sa sanatate.M (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Price, jurnalista din Florida, a fost alertata de o telespectatoare sa faca un consult medical, dupa ce privitoarea a observat pe gatul reporterului o umflatura. In urma consultului, jurnalista a aflat ca are cancer. Victoria Price a spus ca va fi pentru totdeauna recunoscatoare telespectatoarei…

- Mary Daniel, o femeie de 57 de din Florida a petrecut 114 zile departe de soțul ei, pana cand a obținut o slujba part-time. Deși sa speli vase poate parea umilitor, femeia spune ca „s-a aruncat” pe oferta, relateaza CNN.

- Facebook a comunicat ca Stone si mai multi asociati ai acestuia, printre care si un sustinator fervent al grupului de extrema dreapta Proud Boys, din Florida, care este chiar statul de origine al lui Stone, au folosit mai multe conturi false de Facebook si Instagram pentru a promova cartile si postarile…

- Printul de Wales a fost surprins intr-o fotografie alaturi de fiul sau cel mare, printul William, iarna trecuta. Imaginea, realizata de Kate Middleton, a fost publicata pe Instagram cu ocazia aniversarii printului William, anunța news.ro.Familia regala britanica a publicat duminica o imaginea…

- Sorina Matei are in spate o cariera agitata si mai mult decat controversata: a fost data afara de B1 TV pentru "propaganda rusa", fiind susținuta de institutii media precum Sputnik, o publicatie online care ataca cu regularitate SUA și sprijina acțiunile rușilor, fiind un principal instrument de…

- Flayslane, o concurenta populara a versiunii braziliene a concursului ”Big Brother”, a declarat in direct pe Instagram ca a avut o aventura cu Neymar, in 2016, in timp ce fotbalistul incerca sa se impace cu actrita Bruna Marquezine, anunța MEDIAFAX.”Rad ca sa nu plang”, a scris Neymar din…

- Cu toate ca este mai mereu ocupat cu tot felul de evenimente, Florin Salam iși face intotdeauna timp și pentru persoanele dragi. Recent, faimosul manelist a demonstrat ca pentru el și superba lui partenera, Roxana Dobre, dragostea plutește in aer. Florin Salam și-a emoționat fanii de pe rețelele de…