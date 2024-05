Stiri pe aceeasi tema

- In vederea inființarii Carpatica Feroviar S.A., este necesara capitalizarea inițiala a acesteia, ca prima etapa, cu suma de 125 mii lei. In acest sens, propune alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor…

- Marea reorganizare a Ministerului Transporturilor, instituție condusa de Sorin Grindeanu, consta in taierea unui post de secretar de stat, care oricum nu era ocupat, și desființarea a 51 de vacante. Ministerul Transporturilor face economii ”consistente” la buget desființand posturi care nu erau ocupate,…

- Ministerul Transporturilor, unde secretarul de stat Bogdan Mindrescu taie și spanzura, propune un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautica Civila Romana”. Bogdan Mindrescu, secretarul de stat in Ministerul…

- Tensiunile din Orientul Mijlociu continua sa creasca, provocand ingrijorari ca lumea ar putea fi pe marginea unui Al Treilea Razboi Mondial. Cu potențialul de a deveni un conflict nuclear, apar intrebari cu privire la capacitațile și intențiile națiunilor de a folosi puterea distructiva devastatoare.…

- Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al CFR Marfa. Cheltuielile cu personalul la CFR Marfa , companie deținuta de Ministerul Transporturilor, in valoare de 442.029 mii lei, sunt estimate in anul 2024, in creștere cu 8,88% fața…

- La sfarșitul anului trecut, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mai demonstrat inca odata ca este ministru doar pe hartie pentru ca, in realitate, cei din subordine fac ce vor. Cel mai elocvent exemplu este cazul directorului general de la Romatsa, Marius-Adrian Cojoc. Sorin Grindeanu n-are…

- Directorul Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a declarat ca intrarea Romaniei in Schengen a grabit deschiderea T4, el precizand ca primul zbor din noul terminal va fi Iasi-Otopeni, programat vineri la pranz. Noul terminal al Aeroportului Iasi, investitie care se apropie de 100 milioane de euro, va fi inaugurat…

- Controversatul secretar de stat Raed Arafat a primit in aceasta saptamana din partea Guvernului o noua „jucarie” financiara extrem de importanta, care l-a transformat intr-un vataf al spitalelor de urgența din Romania. Cabinetul condus de Marcel Ciolacu a anunțat recent ca toate achizițile de la spitalele…