- O grupare de hoti romani din Belgia a furat un monument din centrul orasului belgian Bruges, dupa care l-au topit si l-au vandut la fier vechi. Numerosii localnici din Bruges aflati cu treburi in centrul orasului, in piata Zand, in dimineata zilei de 1 iunie 2018, au suferit un adevarat soc. Peste noapte,…

- Doi tineri din Cugir au fost reținuți de Poliție dupa ce ar fi furat 4,5 tone de folii din tabla metalica, din magazia unei firme din oraș. Cei doi sunt cunoscuți cu antecedente penale. Potrivit unor surse, societatea pagubita este UM Cugir. IPJ Alba a transmis ca, miercuri, polițiștii de investigații…

- Polițiștii din Alba au fost sesizați cu privire la o fapta de furt care a avut loc in noaptea de joi spre vineri, la o societate comerciala din Ighiu. Din primele informații, in sediul firmei s-a patruns prin efracție și au fost sustrase bonuri de masa și o suma de bani, valoarea prejudiciului ridicandu-se…

- In anul in care omenirea a fost afectata grav, incepand cu incendiile din Australia, inundațiile din Asia, conflictul din Orientul Mijlociu și acum, pandemia de coronavirus, pare ca unii oameni nu ințeleg ca in esența, noi suntem responsabili pentru tot raul. Violența fața de animale? Romania are multe…

- Live-ul pe Facebook al unui șofer care conducea cu 198 km/h a fost vazut de polițiști, care i-au facut dosar penal. In privința permisului pe care barbatul spunea ca și-l va recupera cu cateva sute de euro, oamenii legii spun ca nu va avea ce sa ia inapoi, pentru ca nu are carnet de conducere […] Citește…

- A intrat intr-un fast-food de pe strada Al.Russo din Capitala și a furat un portmoneu. Infractorul este un tanar de 35 de ani, locuitor al Capitalei, și a fost reținut de oamenii legii.Potrivit poliției, in portmoneul furat se aflau bani.