O furtună tropicală a blocat lansarea sateliților Starlink SpaceX a suspendat lansarea unei noi transe de sateliti din reteaua Starlink, prevazuta duminica aceasta de la Centrul Spatial Kennedy, din cauza unei furtuni tropicale care s-a format in apropiere de coastele Floridei, relateaza EFE, preluata de Agepres. Lansarea a fost amanata pentru marti 19 mai, 09:28 ora locala (07.03 GMT), in cazul in care […]

