Stiri pe aceeasi tema

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei, relateaza Reuters."A fost odata un…

- 2023 a adus in prim-plan, pentru cea mai mare parte a umanitatii, inteligenta artificiala, multumita progreselor in aplicatiile generative precum ChatGPT, care invata din cantitati mari de date, texte si imagini online pentru a genera continut nou ca si cum ar fi fost creat de o fiinta umana. Au fost…

- Un antreprenor de origine romana a fondat, in Marea Britanie, un startup care dezvolta tehnologii de inteligența artificiala (AI), iar acum a fost admis intr-un accelerator de business susținut de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

- Progresele in domeniul inteligenței artificiale vor duce la o lume in care „nu mai este nevoie de niciun loc de munca”, conform lui Elon Musk, scrie Business Insider. Acesta a mai sugerat ca vom avea un „venit universal ridicat”, in loc de un venit universal de baza.Omul de afaceri Elon Musk și premierul…

- Marea Britanie, SUA, UE și China au fost de acord ca inteligența artificiala reprezinta un risc potențial catastrofal pentru omenire, in cadrul primei inițiative internaționale care abordeaza aceasta tehnologie in plina ascensiune., potrivit The Guardian.

- Concurența mare pe piața “inteligenței artificiale”. Chinezii de la Alibaba vin cu un upgrade pentru sistemul lor, pentru a provoca Microsoft și Amazon. Unitatea de cloud computing a gigantului tehnologic chinez Alibaba a dezvaluit cea mai recenta versiune a modelului sau de inteligența artificiala…

- Premierul britanic avertizeaza: 'Inteligenta artificiala poate scapa de sub control'Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit in care Marea Britanie spera sa-si asume un rol global in modelarea modului in care este proiectata…

- Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit unde Marea Britanie și-a propus sa joace un rol global in modelarea felului in care este proiectata siguranta legata de aceasta tehnologie, transmite CNBC. Sunak a spus intr-un discurs…