- O firma de livrare de colete din Marea Britanie a dezactivat funcția de inteligența artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator frustrat a convins sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost era serviciul clienți al companiei.

- Realitatea Plus gazduiește prima emisiune de televiziune din Romania in care realizatorul este generat de inteligența artificiala. „Ceea ce vedeți in imagine seamana cu mine dar este in totalitate generat pe calculator. Vocea ar mai avea unele inflexiuni care pot sa faca o distincție, dar este la cateva…

- O tanara romanca, care a locuit cațiva ani in Marea Britanie, a oferit mai multe sfaturi strainilor care intenționeaza se mute in Romania și o perspectiva amuzanta asupra anumitor lucruri pe care le fac conaționalii noștri intr-un clip postat pe o rețea de socializare

- Un antreprenor de origine romana a fondat, in Marea Britanie, un startup care dezvolta tehnologii de inteligența artificiala (AI), iar acum a fost admis intr-un accelerator de business susținut de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

- Aceasta a fost o intrebare-cheie la care s-au oferit raspunsuri in cadrul evenimentului de final al proiectului Erasmus + “FACILITATE-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12”, proiect identificat la nivel european 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567…

- Lanțul romanesc de retail Profi anunța ca va integra in magazine o soluție de inteligența artificiala de la compania romaneasca Footprints AI, alaturi de soluții de cloud și AI de la Microsoft, pentru a targeta clienții cu publicitate de la branduri in funcție de obiceiurile de consum. Retailerul le…